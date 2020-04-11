11 Nisan 2020, Cumartesi

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belli oldu!

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, corona virüsü salgınına tedbir kapsamında 12 Nisan saat 24.00'e kadar 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Bu kararla birlikte yasağın uygulandığı 31 ilde yaşayan vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. Peki sokağa çıkma yasağının detayları neler? Hangi iş yerleri ve kurumlar açık olacak? Marketler açık olacak mı? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 00:20
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Son dakika: Sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belli oldu!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu İle paylaşılacaktır" denildi.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belli oldu!

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belli oldu!

Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak ilinde bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı 12 Nisan 24:00'a kadar devam edecek.

İşte sokağa çıkma yasağı süresince açık olacak yerler...


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Son dakika: Sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belli oldu!

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri.

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belli oldu!

Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler.

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