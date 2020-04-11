Son dakika: Sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler belli oldu!

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, corona virüsü salgınına tedbir kapsamında 12 Nisan saat 24.00'e kadar 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Bu kararla birlikte yasağın uygulandığı 31 ilde yaşayan vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. Peki sokağa çıkma yasağının detayları neler? Hangi iş yerleri ve kurumlar açık olacak? Marketler açık olacak mı? İşte yanıtı...



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Giriş Tarihi: 11.04.2020 00:20 ABONE OL