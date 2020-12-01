İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de 10 hafta geride kaldı. 10. hafta sonunda Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 ile geçti. Beşiktaş dev derbide Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor Ankaragücü'nü 1-0 yendi. Başakşehir sahasında Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı. Ligin lideri Alanyaspor ise Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu skorların ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte şampiyonluğun favorisi...