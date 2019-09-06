06 Eylül 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Şenol Güneş Andorra 11'ini belirledi! Emre Belözoğlu...

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te Andorra ile karşı karşıya gelecek. H Grubu'nda mücadele eden ve averaj farkıyla Fransa'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i belirledi.

Giriş Tarihi: 06.09.2019 12:15
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Şenol Güneş Andorra 11'ini belirledi! Emre Belözoğlu...

Türkiye-Andorra maçı için geri sayım sürüyor...

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Şenol Güneş Andorra 11'ini belirledi! Emre Belözoğlu...

2020 Avrupa Şampiyonası H grubunda yer alan A Milli takım bu süreçte Andorra ve Moldova ile karşı karşıya gelecek.

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Şenol Güneş Andorra 11'ini belirledi! Emre Belözoğlu...

Grupta oynadığı 4 maçta 9 puan toplayan A Milliler sadece İzlanda karşısında 2-1'lik skorla mağlup oldu ve bu maçtan puansız ayrıldı.

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Şenol Güneş Andorra 11'ini belirledi! Emre Belözoğlu...

Grubun favori temsilcisini dize getiren A Milli takım oynayacağı iki karşılaşmadan 6 puan alıp yoluna kayıpsız devam etmenin hesaplarını yapıyor.

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Şenol Güneş Andorra 11'ini belirledi! Emre Belözoğlu...

Türkiye-Andorra maçı 7 Eylül Cumartesi akşamı saat 21:45'te oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

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