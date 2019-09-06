06 Eylül 2019, Cuma
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Şenol Güneş Andorra 11'ini belirledi! Emre Belözoğlu...
A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te Andorra ile karşı karşıya gelecek. H Grubu'nda mücadele eden ve averaj farkıyla Fransa'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği 11'i belirledi.
Giriş Tarihi: 06.09.2019 12:15
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