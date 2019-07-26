26 Temmuz 2019, Cuma
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Futbol kuralları baştan aşağı değişiyor! Artık onlar da kart görecek
Futbolda kurallar değişti. UEFA, FIFA ve kulüp temsilcilerinin beraber yaptığı toplantılar sonucunda futbol oyun kullarında oldukça önemli değişiklikler ve yenilikler yapıldı. İşte o yeni kurallar...
Giriş Tarihi: 26.07.2019 10:13
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