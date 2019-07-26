26 Temmuz 2019, Cuma

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Futbol kuralları baştan aşağı değişiyor! Artık onlar da kart görecek

Futbolda kurallar değişti. UEFA, FIFA ve kulüp temsilcilerinin beraber yaptığı toplantılar sonucunda futbol oyun kullarında oldukça önemli değişiklikler ve yenilikler yapıldı. İşte o yeni kurallar...

Giriş Tarihi: 26.07.2019 10:13
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Futbol kuralları baştan aşağı değişiyor! Artık onlar da kart görecek

Avrupa futbolu yeni sezona, yapılan bir çok kural değişikliğiyle giriyor.

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Futbol kuralları baştan aşağı değişiyor! Artık onlar da kart görecek

Oyun kurallarını belirleyen IFAB tarafından getirilen yenilikler haziran ayından itibaren resmen yürürlüğe girdi.

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Futbol kuralları baştan aşağı değişiyor! Artık onlar da kart görecek

İşte futbolda bildiklerinizi unutmanızı gerektirecek yeni kurallar;

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Futbol kuralları baştan aşağı değişiyor! Artık onlar da kart görecek

Kale atışında futbolcular, eski kurala göre topa ceza sahası dışına çıktıktan sonra müdahale edebiliyordu.

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Futbol kuralları baştan aşağı değişiyor! Artık onlar da kart görecek

Artık ceza sahası dışına çıkmasını beklemeden oyuncular topla buluşabilecek.

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