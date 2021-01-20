Süper Lig'in devleri dünya yıldızlarının peşinde! Bedava...

Süper Lig'de zirve yarışıyla beraber transfer yarışı da kızıştı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, limit sıkıntıları nedeniyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan dünya yıldızlarına yöneldi. İşte o isimler... | Son dakika transfer haberleri (FB, GS, BJK transferleri)

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Giriş Tarihi: 20.01.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 12:11 ABONE OL