20 Ocak 2021, Çarşamba

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Süper Lig'in devleri dünya yıldızlarının peşinde! Bedava...

Süper Lig'de zirve yarışıyla beraber transfer yarışı da kızıştı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, limit sıkıntıları nedeniyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan dünya yıldızlarına yöneldi. İşte o isimler... | Son dakika transfer haberleri (FB, GS, BJK transferleri)

Giriş Tarihi: 20.01.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 12:11
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Süper Lig'in devleri dünya yıldızlarının peşinde! Bedava...

3 büyükler arasındaki transfer yarışı kızıştı.

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Süper Lig'in devleri dünya yıldızlarının peşinde! Bedava...

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Avrupa'nın dev kulüplerinin de peşinde olduğu dünya yıldızlarını gözlerine kestirdi.

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Süper Lig'in devleri dünya yıldızlarının peşinde! Bedava...

Önemli liglerde forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan dünya yıldızları, Süper Lig'in devlerinin radarında.

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Süper Lig'in devleri dünya yıldızlarının peşinde! Bedava...

FENERBAHÇE MAREGA'YI İSTİYOR!
Sarı lacivertliler Porto'nun yıldız oyuncusu Moussa Marega'nın peşinde.

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Süper Lig'in devleri dünya yıldızlarının peşinde! Bedava...

29 yaşındaki Mali'li forvetin Porto'dan aldığı düşük maaş nedeniyle, sezon sonu sözleşmesinin bitimiyle kulüpten ayrılacağı kesin gözüyle bakılıyor.

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