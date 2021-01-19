Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 19. hafta tamamlanırken, Beşiktaş ve Fenerbahçe 38'er puanla zirveyi paylaşıyor. Gaziantep FK'nın 3. ve Galatasaray'ın da 4. olduğu ligde, şampiyonluk oranları güncellendi. İşte favori takım...