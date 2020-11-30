Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu hakkında şok gerçek ortaya çıktı!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlılar mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, Kadıköy'de rakibini tam 15 yıl sonra mağlup etmeyi başardı. 7 gollü müthiş karşılaşmada iki taraf da hakem Tugay Kaan Numanoğlu'ndan memnun kalmazken, verdiği ve vermediği kararlar tartışma konusu oldu. 34 yaşındaki hakem hakkında şok gerçek de ortaya çıktı. İşte detaylar...