30 Kasım 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu hakkında şok gerçek ortaya çıktı!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlılar mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, Kadıköy'de rakibini tam 15 yıl sonra mağlup etmeyi başardı. 7 gollü müthiş karşılaşmada iki taraf da hakem Tugay Kaan Numanoğlu'ndan memnun kalmazken, verdiği ve vermediği kararlar tartışma konusu oldu. 34 yaşındaki hakem hakkında şok gerçek de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.11.2020 13:57 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 14:25
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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu hakkında şok gerçek ortaya çıktı!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırladı ve karşılaşmadan 4-3'lük yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertliler böylelikle rakibine 15 yıl sonra yine aynı skorla mağlup oldu.

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu hakkında şok gerçek ortaya çıktı!

Mücadelenin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, verdiği kararlarla iki tarafın da tepkisine maruz kaldı.

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu hakkında şok gerçek ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın 2. golünden önce faul bekleyen Fenerbahçe, gol sonrası hakeme tepki gösterdi. Aynı şekilde siyah-beyazlılar da 44. dakikada ani geliştireceği atak sonrasında hakemin oyunu durdurmasına anlam veremedi.

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu hakkında şok gerçek ortaya çıktı!

Tugay Kaan Numanoğlu için şok gerçek ortaya çıktı. İşte Numanoğlu'nun tuttuğu o takım....

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu hakkında şok gerçek ortaya çıktı!

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