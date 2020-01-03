03 Ocak 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Transfer kazanı kaynamaya başladı! Transferler ve ayrılıklar...

Süper Lig'de ara transfer dönemine girilirken, takımların yapacağı takviyeler kadar elden çıkaracağı futbolcular da büyük önem taşıyor. Gerek yabancı sınırlaması gerekse mali yapıdan dolayı Süper Lig takımları oyuncu satarak bütçelerini dengelemeye çalışacak. Oyuncu satışı sonrası transfer bütçesi oluşturacak takımlar, aynı zamanda taahhüt ettiği maaş yükünden de kurtulmuş olacak. Devre arası transfer dönemine artık saat kaldı. Süper Lig ekipleri de takımlarını yenilemek adına düğmeye bastı. Bu anlamda transfer hamleleri ve takımlarından ayrılması beklenen isimler belli oldu. İşte o futbolcular...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 09:25
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Süper Lig'den yollarını ayıracak yıldız oyuncular!

YUTO NAGATOMO

Geçtiğimiz sezon yaşadığı akciğer sönmesi sakatlığından sonra bir türlü eski performansına geri dönemeyen Nagatomo ile yollar ayrılıyor... Japon yıldızın İtalya'ya geri dönmesi veya ülkesine gitmesi bekleniyor. Fesih konusunda sorun çıkarması beklenmeyen tecrübeli oyuncuyla sözleşmeler karşılıklı olarak feshedilecek. Fatih Terim basın toplantısında söylediği "Ayrılsak da beraberiz" sözünü Japon yıldız için kullandığı öne sürülüyor.

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Süper Lig'den yollarını ayıracak yıldız oyuncular!

JEREMAIN LENS

Beşiktaş'ta aldığı 2.3 milyon Euro ile kulübün en çok para ödediği isimlerden olan Hollandalı yıldız, bir türlü siyah-beyazlıların beklediği performansı sergileyememişti. Beşiktaş'ta, yıldız oyuncuya teklif gelmesi halinde yüksek maliyeti nedeniyle Jeremain Lens ile yolların ayrılması planlanıyor...

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Süper Lig'den yollarını ayıracak yıldız oyuncular!

ALPER POTUK

Sezon başında Fenerbahçe'den aldığı maaşı yüzde 50 indiren Alper Potuk, buna rağmen bu sezon ikisi Türkiye Kupası olmak üzere sadece 7 maçta forma giyebildi. Toplam 282 dakika oynayan Potuk, ne gol ne asist üretebildi. Sarı-lacivertli ekip Alper Potuk'u göndermek istiyor ama yıldız oyuncunun ne karar vereceği merak konusu...

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Süper Lig'den yollarını ayıracak yıldız oyuncular!

STEVEN NZONZI

Fernando'nun Sevilla'ya satılmasından sonra o mevki için transfer edilen Steven Nzonzi, disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kalmıştı. İlk geldiği zamanlar iyi bir performans sergileyen Fransız yıldız, sonrasında performansı iyiden iyiye düşmüş ve en sonunda da kadro dışı kalmıştı. Aslan, Nzonzi'yi ara transfer döneminde tekrar Roma'ya gönderecek...

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Süper Lig'den yollarını ayıracak yıldız oyuncular!

OGENYI ONAZI

Geçirdiği ağır sakatlıktan sonra eski performansına geri dönemeyen Ogenyi Onazi, bu bölgeye yapılan Badou Ndiaye transferinden sonra Trabzonspor'un satış listesine konuldu.

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