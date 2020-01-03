03 Ocak 2020, Cuma
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Transfer kazanı kaynamaya başladı! Transferler ve ayrılıklar...
Süper Lig'de ara transfer dönemine girilirken, takımların yapacağı takviyeler kadar elden çıkaracağı futbolcular da büyük önem taşıyor. Gerek yabancı sınırlaması gerekse mali yapıdan dolayı Süper Lig takımları oyuncu satarak bütçelerini dengelemeye çalışacak. Oyuncu satışı sonrası transfer bütçesi oluşturacak takımlar, aynı zamanda taahhüt ettiği maaş yükünden de kurtulmuş olacak. Devre arası transfer dönemine artık saat kaldı. Süper Lig ekipleri de takımlarını yenilemek adına düğmeye bastı. Bu anlamda transfer hamleleri ve takımlarından ayrılması beklenen isimler belli oldu. İşte o futbolcular...
Giriş Tarihi: 03.01.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 09:25
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