03 Ocak 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Josef de Souza Süper Lig'de geri dönüyor! Görüşmeler başladı...

Süper Lig'de ilk devrenin bitmesiyle beraber gözler ara transfere çevrildi. Takımlar kadrolarına yapacağı takviyelerle birlikte sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Bu hedefle birlikte orta sahaya yıldız bir oyuncu almayı planlayan Süper Lig takımı, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'a transfer olan gündemine eski Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza'yı aldı! Peki, Souza'yı isteyen takım kim ve transferin perde arkası ne? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 10:45
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Josef de Souza Süper Lig'de geri dönüyor! Görüşmeler başladı...

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ara transfer döneminde kadrolarına takviyeler yapmayı planlayan takımlar, ilk devrenin bitmesiyle beraber tamamen transfere odaklanmış durumda!

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Josef de Souza Süper Lig'de geri dönüyor! Görüşmeler başladı...

Bu kapsamda merkez orta sahaya lider vasıflı, yıldız bir isim almayı planlayan Süper Lig ekibi, gündemine eski Fenerbahçeli oyuncu Josef de Souza'yı aldı.

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Josef de Souza Süper Lig'de geri dönüyor! Görüşmeler başladı...

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan takımı Al Ahli'ye 12 milyon Euro bedelle transfer olan Souza, Fenerbahçe'de orta sahanın vazgeçilmez ismi olmuştu.

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Josef de Souza Süper Lig'de geri dönüyor! Görüşmeler başladı...

Suudi Arabistan ekibinde toplam 27 maça çıkan Brezilyalı orta saha, 1 gol 4 asistlik performans gösteren Brezilyalı yıldız ayrıca 7 sarı kart gördü.

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Josef de Souza Süper Lig'de geri dönüyor! Görüşmeler başladı...

Peki Josef de Souza'yı hangi Süper Lig ekibi istiyor? İşte ayrıntılar...

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