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Josef de Souza Süper Lig'de geri dönüyor! Görüşmeler başladı...
Süper Lig'de ilk devrenin bitmesiyle beraber gözler ara transfere çevrildi. Takımlar kadrolarına yapacağı takviyelerle birlikte sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Bu hedefle birlikte orta sahaya yıldız bir oyuncu almayı planlayan Süper Lig takımı, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'a transfer olan gündemine eski Fenerbahçeli futbolcu Josef de Souza'yı aldı! Peki, Souza'yı isteyen takım kim ve transferin perde arkası ne? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 03.01.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 10:45
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