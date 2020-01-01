Jose Mourinho'dan şok hareket! Öyle bir şey yaptı ki...

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Tottenham, deplasmanda küme düşme hattında yer alan Southampton ile karşı karşıya geldi. Rakibine 1-0 mağlup olan Londra ekibinde teknik direktör Jose Mourinho, mücadelenin son anlarında yaptığı hareketle maça damga vurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.01.2020 22:34 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 22:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





