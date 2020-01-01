01 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Jose Mourinho'dan şok hareket! Öyle bir şey yaptı ki...

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Tottenham, deplasmanda küme düşme hattında yer alan Southampton ile karşı karşıya geldi. Rakibine 1-0 mağlup olan Londra ekibinde teknik direktör Jose Mourinho, mücadelenin son anlarında yaptığı hareketle maça damga vurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.01.2020 22:34 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 22:41
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Jose Mourinho'dan şok hareket! Öyle bir şey yaptı ki...

Premier Lig'in 21. haftasında Southampton ile Tottenham, St Mary's Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Düşme hattındaki rakibine 1-0 mağlup olan Londra temsilcisi, yeni yıla yenilgiyle başladı.

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Jose Mourinho'dan şok hareket! Öyle bir şey yaptı ki...

Mourinho, böylece Totttenham'da göreve başladıktan takımın başında çıktığı 9. lig maçında 3. mağlubiyetini almış oldu. Southampton ise ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

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Jose Mourinho'dan şok hareket! Öyle bir şey yaptı ki...

Southampton karşısında oldukça etkisiz bir oyun sergileyen Tottenham, rakibinin 17. dakikada Ings ile attığı gole karşılık veremedi. Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane, 75. dakikada sakatlanarak yerini Lamela'ya bıraktı.

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Jose Mourinho'dan şok hareket! Öyle bir şey yaptı ki...

MOURINHO'DAN ŞOK HAREKET

Tottenham'da 19 Kasım 2019 tarihinde Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Jose Mourinho, Southampton maçına damga vurdu.

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Jose Mourinho'dan şok hareket! Öyle bir şey yaptı ki...

Portekizli teknik adam, maçın son anlarında rakip takımın yedek kulübesine giderek Southampton antrenörünün kağıda yazdığı notu okumak istedi.

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