01 Ocak 2020, Çarşamba
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Jose Mourinho'dan şok hareket! Öyle bir şey yaptı ki...
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Tottenham, deplasmanda küme düşme hattında yer alan Southampton ile karşı karşıya geldi. Rakibine 1-0 mağlup olan Londra ekibinde teknik direktör Jose Mourinho, mücadelenin son anlarında yaptığı hareketle maça damga vurdu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.01.2020 22:34 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 22:41
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