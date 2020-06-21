21 Haziran 2020, Pazar

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İçişleri Bakanlığı kararı açıkladı! Maske takmamanın cezası ne kadar?

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyada 8.5 milyondan fazla insana bulaşırken, 450 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Ülkemizde de alınan tedbirler sonucunda vaka sayılarında önemli düşüşler elde edilse de, son günlerde bir artış gözükmekte. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nca çeşitli illerde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, maskesiz dışarı çıkmanın cezası ne kadar? Maske takmayan ne kadar ödeyecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.06.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 10:52
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İçişleri Bakanlığı kararı açıkladı! Maske takmamanın cezası tam 900 TL...

Corona virüsü salgını ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü önlemleri doğrultusunda maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

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İçişleri Bakanlığı kararı açıkladı! Maske takmamanın cezası tam 900 TL...

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren ceza kesilecek.

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İçişleri Bakanlığı kararı açıkladı! Maske takmamanın cezası tam 900 TL...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de uyarılara uymayan vatandaşlara ceza kesilmesini istemişti.

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İçişleri Bakanlığı kararı açıkladı! Maske takmamanın cezası tam 900 TL...

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek. Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

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