İçişleri Bakanlığı kararı açıkladı! Maske takmamanın cezası ne kadar?

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyada 8.5 milyondan fazla insana bulaşırken, 450 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Ülkemizde de alınan tedbirler sonucunda vaka sayılarında önemli düşüşler elde edilse de, son günlerde bir artış gözükmekte. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nca çeşitli illerde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, maskesiz dışarı çıkmanın cezası ne kadar? Maske takmayan ne kadar ödeyecek? İşte detaylar...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 21.06.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 10:52 ABONE OL