Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) korkutan yeni tip corona virüsü (Covid-19) açıklaması! 5 bin kişiye...

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyaya yayılmış ve 8.9 milyondan fazla insanı etkilerken, 468 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Bilim insanları her geçen gün pandemi için çalışmalarını sıklaştırırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) flaş bir duyuru geldi. Çin'deki bir araştırmanın sonucunu paylaşan örgüt, çarpıcı detayları paylaştı ve korkutan açıklamayı yaptı. İşte corona virüsüyle ilgili son dakika gelişmeleriyle birlikte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 23.06.2020 08:25 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 08:31 ABONE OL