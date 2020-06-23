23 Haziran 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) korkutan yeni tip corona virüsü (Covid-19) açıklaması! 5 bin kişiye...

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyaya yayılmış ve 8.9 milyondan fazla insanı etkilerken, 468 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Bilim insanları her geçen gün pandemi için çalışmalarını sıklaştırırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) flaş bir duyuru geldi. Çin'deki bir araştırmanın sonucunu paylaşan örgüt, çarpıcı detayları paylaştı ve korkutan açıklamayı yaptı. İşte corona virüsüyle ilgili son dakika gelişmeleriyle birlikte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 23.06.2020 08:25 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 08:31
ABONE OL
  • 1
  • 62
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden DSÖ korkutan yeni tip corona virüsü Covid-19 açıklaması! 5 bin kişiye...

Çin'de yapılan bir araştırma, hem semptomları gösteren hem de göstermeyen hastalarda yeni tip corona virüs (covid-19) enfeksiyonundan 2-3 ay sonra antikor seviyelerinin keskin biçimde düştüğünü ortaya koydu. Öte yandan 5 bin kişiye corona virüs ilacı diye uygulanan bir ilaç için 'korkunç' açıklaması geldi. İşte tüm gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 62
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden DSÖ korkutan yeni tip corona virüsü Covid-19 açıklaması! 5 bin kişiye...

Sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlanan araştırma, Covid-19 "bağışıklık pasaportları" kullanılmasının risklerini ortaya koyarken, sosyal mesafe ve yüksek risk grubundakileri tecrit etme gibi kamu sağlığı önlemlerinin uzun süreli uygulanması ihtiyacını destekledi.

  • 3
  • 62
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden DSÖ korkutan yeni tip corona virüsü Covid-19 açıklaması! 5 bin kişiye...

Araştırma çerçevesinde semptomlar görülen ve görülmeyen, IgG antikoru pozitif saptanan 74 hasta incelendi.

  • 4
  • 62
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden DSÖ korkutan yeni tip corona virüsü Covid-19 açıklaması! 5 bin kişiye...

Her iki gruptaki hastanın yüzde 90'ında enfeksiyonu izleyen 2-3 ay içinde antikor seviyelerinde keskin düşüşler gözlendi.

  • 5
  • 62
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden DSÖ korkutan yeni tip corona virüsü Covid-19 açıklaması! 5 bin kişiye...

Uzmanlar, hem semptomları gösteren hem de göstermeyen hastalarda antikor seviyelerindeki bu düşüşün ortalama yüzde 70'in üzerinde olduğunu bildirdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör