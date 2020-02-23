23 Şubat 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Ağır sıklet unvan maçında şampiyon Tyson Fury! Deontay Wilder'ı...

Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet unvan maçında Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı nakavtla mağlup ederek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu. Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği mücadeleyi Deontay Wilder'ı nakavt eden Tyson Fury kazandı. İşte dev karşılaşmadan kareler...

Giriş Tarihi: 23.02.2020 10:05
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Ağır sıklet unvan maçında şampiyon Tyson Fury! Deontay Wilder'ı...

ABD'nin Las Vegas kentindeki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleşen karşılaşma nefesleri kesti. ABD'li Deontay Wilder, unvanını korumak çıktığı maçta Britanyalı rakibi Tyson Fury'e mağlup oldu.

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Ağır sıklet unvan maçında şampiyon Tyson Fury! Deontay Wilder'ı...

İkili arasında ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da 2018 yılında yapılan ilk karşılaşmada, Wilder, rakibini 9 ve 12. rauntta iki kez düşürmeyi başarırken, Fury ise müsabakanın büyük bölümünde rakibinden daha atak bir performans sergilemiş ve müsabaka beraberlikle sonuçlanmıştı.

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Ağır sıklet unvan maçında şampiyon Tyson Fury! Deontay Wilder'ı...

İşte büyük heyecana sahne olan maçtan kareler...

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Ağır sıklet unvan maçında şampiyon Tyson Fury! Deontay Wilder'ı...
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Ağır sıklet unvan maçında şampiyon Tyson Fury! Deontay Wilder'ı...
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