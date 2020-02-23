23 Şubat 2020, Pazar
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Ağır sıklet unvan maçında şampiyon Tyson Fury! Deontay Wilder'ı...
Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet unvan maçında Büyük Britanyalı Tyson Fury, ABD'li Deontay Wilder'ı nakavtla mağlup ederek şampiyonluk kemerinin sahibi oldu. Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği mücadeleyi Deontay Wilder'ı nakavt eden Tyson Fury kazandı. İşte dev karşılaşmadan kareler...
Giriş Tarihi: 23.02.2020 10:05
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