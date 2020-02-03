03 Şubat 2020, Pazartesi
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Super Bowl nefes kesti! Şampiyon belli oldu
Amerika Bileşik Devletleri'nin (ABD) en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) şampiyonluk mücadelesi verildi. Dünyada büyük bir izleyici kitlesine sahip Super Bowl'un final karşılaşmasında Kansas City Chiefs ile San Francisco 49ers karşı karşıya geldi. Kansas City Chiefs rakibini 31-20 yenerken, 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. İşte nefes kesen maçtan müthiş kareler...
Giriş Tarihi: 03.02.2020 10:07
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