25 Nisan 2020, Cumartesi

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Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen aradan futbolun ne zaman başlayacağı merak edilirken, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yaptığı açıklamada lig ve kupa maçlarının 12-13-14 Haziran'da kaldığı yerden başlayarak 26 Temmuz'da bitirilmesini planladıklarını açıklamıştı. Süper Lig'de bu sezonun tarihleri büyük ölçüden netleşirken, 2020/2021 sezonunun başlangıç tarihinin de belli olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 10:37
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Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'nın çoğu ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de ligler ertelenmiş ve futbolun ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu.

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Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı toplantının ardından TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Mehmet Sepil, lig ve kupa maçlarının ne zaman başlayacağına dair tarih verdi.

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Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu

Liglerin tekrar başlaması halinde maçların tek bir şehirde oynanması gibi bir durumun kesinlikle olmayacağını aktaran Sepil, "Şu anda en temel senaryo, lig ve kupa maçlarının 12-13-14 Haziran'da kaldığı yerden başlayarak 26 Temmuz'da bitirilmesi. Bu gözüken senaryo ama ay sonunda Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının vereceği bilgilerle duruma bakılacak." diye konuştu.

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Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu

YAYINCI KURULUŞ 5 HAZİRAN'DA BAŞLAMASINI İSTİYOR

Ajansspor'un haberine göre yayıncı kuruluş, ligin 8 hafta oynatılmasını ve bu nedenle 5 Haziran'da başlamasını talep etti. Yani yayıncı çarşamba-pazar bir hafta istemiyor.

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Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu

Buna göre futbol takımlarının da 5 ila 8 Mayıs tarihleri arasında takım olarak idmanlara çıkması öngörülüyor.

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