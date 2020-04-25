25 Nisan 2020, Cumartesi
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Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen aradan futbolun ne zaman başlayacağı merak edilirken, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, yaptığı açıklamada lig ve kupa maçlarının 12-13-14 Haziran'da kaldığı yerden başlayarak 26 Temmuz'da bitirilmesini planladıklarını açıklamıştı. Süper Lig'de bu sezonun tarihleri büyük ölçüden netleşirken, 2020/2021 sezonunun başlangıç tarihinin de belli olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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