Süper Lig'de yeni sezonun başlangıç tarihi belli oldu

Liglerin tekrar başlaması halinde maçların tek bir şehirde oynanması gibi bir durumun kesinlikle olmayacağını aktaran Sepil, "Şu anda en temel senaryo, lig ve kupa maçlarının 12-13-14 Haziran'da kaldığı yerden başlayarak 26 Temmuz'da bitirilmesi. Bu gözüken senaryo ama ay sonunda Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının vereceği bilgilerle duruma bakılacak." diye konuştu.