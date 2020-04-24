Görenler gözlerine inanamadı! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, corona virüsü salgını sebebiyle ülkesi Sırbistan'da bulunuyor. Zeljko Obradovic'in yeni imajı ise basketbolseverleri şaşırttı. Sarı-lacivertli taraftarlar, konu hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi: 24.04.2020 21:18 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 21:29 ABONE OL