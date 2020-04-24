24 Nisan 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Görenler gözlerine inanamadı! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, corona virüsü salgını sebebiyle ülkesi Sırbistan'da bulunuyor. Zeljko Obradovic'in yeni imajı ise basketbolseverleri şaşırttı. Sarı-lacivertli taraftarlar, konu hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.04.2020 21:18 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 21:29
ABONE OL
  • 1
  • 173
Görenler gözlerine inanamadı! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı ülkesinde geçiren Fenerbahçe Başantrenörü Zejlko Obradovic, yeni imajıyla dikkat çekti. Sırp hocanın sakallı hali taraftarları şaşırttı.

  • 2
  • 173
Görenler gözlerine inanamadı! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

İŞTE FUTBOLCULARIN BÜYÜK DEĞİŞİMİ!

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

  • 3
  • 173
Görenler gözlerine inanamadı! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

Erkan Zengin - Türk asıllı İsveçli milli futbolcu da burnundan ameliyat oldu.

  • 4
  • 173
Görenler gözlerine inanamadı! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

Ronaldo - Portekizli yıldızın büyük değişimi sık sık gündeme geliyor.

  • 5
  • 173
Görenler gözlerine inanamadı! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

Profesyonel futbola ilk başladığı yıllardaki halinden eser olmayan Ronaldo'nun dişlerinin yanı sıra burnuna, alnına ve kırışıklıklarına da müdahale ettirdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör