16 Ağustos 2019, Cuma
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Mesut Özil Arsenal'den ayrılıyor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Yıldız futbolcunun gideceği adres de belli oldu. İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 16.08.2019 14:02 Güncelleme Tarihi: 16.08.2019 15:18
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