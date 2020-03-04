A Milli Takım'ın şanssızlığı! Tam altın jenerasyonu yakaladık derken...

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde EURO 2020 elemelerinde büyük bir performans göstererek gruptan çıkan ve EURO 2020 finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Takımımız, Haziran ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesinde millilerimizin sakatlıkları sürüyor. Peki hangi oyuncular sakat, hangi oyuncular oynayabilecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 16:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





