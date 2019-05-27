27 Mayıs 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Arda Turan Başakşehir'den ayrılıyor! İşte yeni takımı
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralanan Arda Turan, Medipol Başakşehir'den ayrılıyor. Adı Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu.
Giriş Tarihi: 27.05.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 12:09
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı