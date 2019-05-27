Arda Turan Başakşehir'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralanan Arda Turan, Medipol Başakşehir'den ayrılıyor. Adı Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.05.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 12:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





