27 Mayıs 2019, Pazartesi

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Arda Turan Başakşehir'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralanan Arda Turan, Medipol Başakşehir'den ayrılıyor. Adı Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.05.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 27.05.2019 12:09
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Arda Turan Başakşehir'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Medipol Başakşehir'de yaprak dökümü başladı.

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Arda Turan Başakşehir'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeni sezonda Beşiktaş'ın başına geçmesi bekleniyor.

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Arda Turan Başakşehir'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ise yeni sezonda Fenerbahçe formasını terletecek.

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Arda Turan Başakşehir'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Başkan Göksel Gümüşdağ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Emre'nin Fenerbahçe'de 1 yıl oynayıp futbolu bırakma isteği var" ifadelerini kullanarak bu iddiaları doğrulamıştı.

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Arda Turan Başakşehir'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

İstanbul temsilcisinde Avcı ve Belözoğlu'nun ardından Arda Turan ile de yollar ayrılıyor.

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