10 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de Suarez vakası! Rakibini ısırdı...

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor, Yeni Konya Stadyumu'nda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Mücadele 1-1 tamamlanırken maçın önüne çıkan bir olay gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 10.02.2019 18:09
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Süper Lig'de Suarez vakası! Rakibini ısırdı...

Kıran kırana geçen maçın son bölümleri nefes keserken, ev sahibi takımın beraberlik golünün ardından kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

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Süper Lig'de Suarez vakası! Rakibini ısırdı...

Müsabakanın 85. dakikasında Adis Jahovic'in yer kaldığı pozisyonun ardından maçın hakemi Halil Umut Meler, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

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Süper Lig'de Suarez vakası! Rakibini ısırdı...

Penaltı atışında topun başına gelen Makedon golcü, Malatyaspor kalecisi Farnolle'yi ters köşeye yatırdı ve skoru 1-1'e getirdi.

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Süper Lig'de Suarez vakası! Rakibini ısırdı...

Golün ardından Konyasporlu ve Malatyasporlu futbolcular birbirine girdi. Jahovic, topu alıp santra çizgisine gitmek isterken, Beninli kaleci topu vermek istemedi.

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Süper Lig'de Suarez vakası! Rakibini ısırdı...

İki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanırken Jahovic, kaleci Farnolle'nin elini ısırdı.

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