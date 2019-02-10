10 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın 11'i belli oldu

Spor Toto süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

İşte ilk 11'ler

Giriş Tarihi: 10.02.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 17:54
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  • 23
Galatasaray'ın 11'i belli oldu

GALATASARAY'IN 11'İ

Muslera

  • 2
  • 23
Galatasaray'ın 11'i belli oldu

Linnes

  • 3
  • 23
Galatasaray'ın 11'i belli oldu

Luyindama

  • 4
  • 23
Galatasaray'ın 11'i belli oldu

Marcao

  • 5
  • 23
Galatasaray'ın 11'i belli oldu

Nagatomo

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