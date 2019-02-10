10 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Hangi hakem, hangi takımı tutuyor?

Galatasaray Trabzonspor maçının olay adamı Ümit Öztürk hangi takımlı? İşte cevabı

Giriş Tarihi: 10.02.2019 21:29 Güncelleme Tarihi: 10.02.2019 21:32
  • 1
  • 19
Hangi hakem, hangi takımı tutuyor?

Tolga Özkalfa - Beşiktaş

  • 2
  • 19
Hangi hakem, hangi takımı tutuyor?

Suat Arslanboğa - Beşiktaş

  • 3
  • 19
Hangi hakem, hangi takımı tutuyor?

Serkan Çınar - Fenerbahçe

  • 4
  • 19
Hangi hakem, hangi takımı tutuyor?

Süleyman Abay - Beşiktaş

  • 5
  • 19
Hangi hakem, hangi takımı tutuyor?

Özgüç Türkalp - Beşiktaş

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör