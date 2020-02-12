12 Şubat 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Milyoner'de büyük şok! Futbol sorusu geceye damga vurdu...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 8 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan 865. yeni bölümü yine izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Dünya televizyonlarının en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 865. yeni bölümüne 'Futbol ' sorusu geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yer alan sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.02.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 12:06
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Milyoner'de büyük şok! Futbol sorusu geceye damga vurdu...

İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yer alan sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...

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Milyoner'de büyük şok! Futbol sorusu geceye damga vurdu...
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Milyoner'de büyük şok! Futbol sorusu geceye damga vurdu...
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Milyoner'de büyük şok! Futbol sorusu geceye damga vurdu...
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Milyoner'de büyük şok! Futbol sorusu geceye damga vurdu...
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