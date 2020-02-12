Milyoner'de büyük şok! Futbol sorusu geceye damga vurdu...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in 8 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan 865. yeni bölümü yine izleyiciler tarafından merakla takip edildi. Dünya televizyonlarının en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 865. yeni bölümüne 'Futbol ' sorusu geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yer alan sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...