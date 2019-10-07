07 Ekim 2019, Pazartesi

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Şenol Güneş: Saygısızlık yapacağını düşünmüyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk ve Fransa maçları öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 07.10.2019 15:24
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Şenol Güneş: Saygısızlık yapacağını düşünmüyorum

Tüm Türkiye'nin gurur duyacağı ve mutlu olacağı bir Milli Takım oluşturmaya çalışıyoruz.

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Şenol Güneş: Saygısızlık yapacağını düşünmüyorum

Konya'da, Eskişehir'de veya Antalya'da olumsuzluk görmedim. Türkiye'nin neresinde olursa olsun Milli Takım sıcak karşılanır.

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Şenol Güneş: Saygısızlık yapacağını düşünmüyorum

Daha önce İstanbul'da oynadığımız maçlarla Dünya Kupası'na ve Avrupa Şampiyonası'na gittik.

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Şenol Güneş: Saygısızlık yapacağını düşünmüyorum

Kadroyu 27 kişi açıklamıştık. Maalesef Dorukhan ciddi bir sakatlık yaşadı. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Rakiplerimizde de Lloris'in sakatlığı var. Ona da geçmiş olsun diyorum.

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Şenol Güneş: Saygısızlık yapacağını düşünmüyorum

Ülker Stadı'nda yaşanan olaylar geçmişte kaldı ve benim için de kapandı. Şükrü Saraçoğlu'nda seyircinin muhteşem atmosferiyle dünyaya ders verelim.

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