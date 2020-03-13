İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

Medipol Başakşehir'in Kopenhag'ı yenmesi ve Avusturya'nın son temsilcisi LASK Linz'in ilk maçta Manchester United'a 5-0 yenilmesi sonrası Türkiye'nin UEFA ülkeler sıralamasında 1 sıra daha aşağı düşmesi ve Süper Lig şampiyonunun UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkının Avusturya'ya geçmesi tehlikesi ortadan kalktı. İşte UEFA ülkeler sıralaması...