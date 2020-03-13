13 Mart 2020, Cuma

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İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

Medipol Başakşehir'in Kopenhag'ı yenmesi ve Avusturya'nın son temsilcisi LASK Linz'in ilk maçta Manchester United'a 5-0 yenilmesi sonrası Türkiye'nin UEFA ülkeler sıralamasında 1 sıra daha aşağı düşmesi ve Süper Lig şampiyonunun UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkının Avusturya'ya geçmesi tehlikesi ortadan kalktı. İşte UEFA ülkeler sıralaması...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 09:24
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İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

İSPANYA - 99.426

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İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

İNGİLTERE - 88.176

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İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

ALMANYA - 71.641

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İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

İTALYA - 68.367

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İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

FRANSA - 56.915

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