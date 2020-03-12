12 Mart 2020, Perşembe
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Herkes onu konuşuyor! Merih Demiral...
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen defans oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucunda gözler diğer futbolculara çevrildi. Juventus'un tüm takımı gözetim altında tuttuğu ve çeşitli testler yapıldığı bildirilirken, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın durumunun ne olacağı merak konusu. Öte yandan milli yıldızın lakabıda dikkat çekti...
Giriş Tarihi: 12.03.2020 14:26
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