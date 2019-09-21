21 Eylül 2019, Cumartesi
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FIFA 20'de en iyi kaleciler belli oldu!
EA Sports'un popüler oyunu FIFA 20'de oyuncu reytingleri ortaya çıkmaya devam ediyor. 27 Eylül'de raflarda yerini alacak oyunda en iyi kaleciler de belli oldu.
Giriş Tarihi: 21.09.2019 09:27
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