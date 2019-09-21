21 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

FIFA 20'de en iyi kaleciler belli oldu!

EA Sports'un popüler oyunu FIFA 20'de oyuncu reytingleri ortaya çıkmaya devam ediyor. 27 Eylül'de raflarda yerini alacak oyunda en iyi kaleciler de belli oldu.

Giriş Tarihi: 21.09.2019 09:27
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FIFA 20'de en iyi kaleciler belli oldu!

İşte FIFA 20'de en iyi 20 kaleci:

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FIFA 20'de en iyi kaleciler belli oldu!

Salvatore Sirigu - Torino - 84 GEN

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FIFA 20'de en iyi kaleciler belli oldu!

Yann Sommer - Borussia Mönchengladbach - 84 GEN

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FIFA 20'de en iyi kaleciler belli oldu!

Bernd Leno - Arsenal - 84 GEN

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FIFA 20'de en iyi kaleciler belli oldu!

Kepa - Chelsea - 84 GEN

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