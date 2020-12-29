29 Aralık 2020, Salı

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 15. haftada Beşiktaş ve Galatasaray 3 puanı alırken, Trabzonspor ise mağlup oldu. Fenerbahçe de haftayı 'bay' geçti. İddia risk yönetimi de 15. hafta maçlarının ardından ligde şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte favori...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 18:39
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 15. hafta 1 maç dışında tamamlandı: Zirveyi yakından ilgilendiren maçta Gaziantep FK, sahasında Alanyaspor'u devirdi ve puanını 27'ye çıkararak Alanyaspor ile puanları eşitledi. Trabzonspor'u deviren Galatasaray, Alanyaspor'un puan kaybetmesiyle zirveye yerleşti. 29 puanlı lider Galatasaray'ı 28 puanla Beşiktaş izliyor. Haftayı BAY geçen Fenerbahçe'nin ise 26 puanı var ve beşinci sırada yer alıyor. İşte İddaa Risk Yönetimi'nin Süper Lig şampiyonluğu için belirlediği oranlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

35.00 - Başakşehir

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

25.00 - Gaziantep FK

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

25.00 - Trabzonspor

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

7.00 - Alanyaspor

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