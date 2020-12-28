28 Aralık 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! O listeye adını yazdırdı

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da sürdüren Hakan Çalhanoğlu, bu sezon takımını sırtlayan isimler arasında yer alıyor. Dev kulüplerin de transfer listesinde bulunan milli futbolcu, dünya yıldızlarının da olduğu o listeye adını yazdırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 21:14
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Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! O listeye adını yazdırdı

İtalyan ekibi Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu performansı ile göz dolduruyor...

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Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! O listeye adını yazdırdı

23 milyon Euro'luk değerini 30 milyona kadar çıkartan milli futbolcu, yaptığı asistlerle de dünya yıldızlarının olduğu listeye girdi.

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Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! O listeye adını yazdırdı

Hakana Çalhanoğlu, Avrupa'nın 5 büyük liginde en çok asist yapan isimler arasında yer aldı. İşte o liste...

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Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! O listeye adını yazdırdı

Thomas Müller - 17

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Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! O listeye adını yazdırdı

Lionel Messi - 15

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