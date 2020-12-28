Hakan Çalhanoğlu'ndan büyük başarı! O listeye adını yazdırdı

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da sürdüren Hakan Çalhanoğlu, bu sezon takımını sırtlayan isimler arasında yer alıyor. Dev kulüplerin de transfer listesinde bulunan milli futbolcu, dünya yıldızlarının da olduğu o listeye adını yazdırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 28.12.2020 21:14 ABONE OL