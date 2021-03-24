24 Mart 2021, Çarşamba
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A Milli Takımımızın galibiyeti dünya basınında! "Yıldız gibi parladı"
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takımımız Hollanda'yı 4-2 mağlup etti ve 3 puan alarak muhteşem bir başlangıç yaptı. Ay-Yıldızlıların bu galibiyeti, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İşte o manşetler...
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