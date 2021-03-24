A Milli Takımımızın galibiyeti dünya basınında! "Yıldız gibi parladı"

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takımımız Hollanda'yı 4-2 mağlup etti ve 3 puan alarak muhteşem bir başlangıç yaptı. Ay-Yıldızlıların bu galibiyeti, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İşte o manşetler...