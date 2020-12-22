Cenk Tosun'a sürpriz talip! Milli yıldız sıcak bakıyor

Kariyerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da sürdüren ve devre arasında Beşiktaş'a da dönebileceği ifade edilen Cenk Tosun için, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 22.12.2020 20:15 ABONE OL