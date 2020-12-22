22 Aralık 2020, Salı

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Cenk Tosun'a sürpriz talip! Milli yıldız sıcak bakıyor

Kariyerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da sürdüren ve devre arasında Beşiktaş'a da dönebileceği ifade edilen Cenk Tosun için, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.12.2020 20:15
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Cenk Tosun'a sürpriz talip! Milli yıldız sıcak bakıyor

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen ve ocak ayında siyah-beyazlı takıma geri döneceği konuşulan Cenk Tosun için sürpriz bir talip çıktı.

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Cenk Tosun'a sürpriz talip! Milli yıldız sıcak bakıyor

Hollanda Ligi ekibinin milli yıldızı transfer listesine aldığı iddia edildi.

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Cenk Tosun'a sürpriz talip! Milli yıldız sıcak bakıyor

Hollanda basınının haberine göre; Feyenoord, devre arasında Everton'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor.

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Cenk Tosun'a sürpriz talip! Milli yıldız sıcak bakıyor

HOLLANDA'YA SICAK BAKACAĞI İFADE EDİLDİ

Futbol hayatını Avrupa'da sürdürmek isteyen golcü futbolcunun Hollanda'ya gitmeye sıcak bakabileceği de ifade edildi.

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Cenk Tosun'a sürpriz talip! Milli yıldız sıcak bakıyor

Haberde ayrıca İngiltere'den West Bromwich Albion'ın da Cenk Tosun'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

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