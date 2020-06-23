23 Haziran 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 28. haftanın tamamlanmasının ardından iddia risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...

Giriş Tarihi: 23.06.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 12:37
ABONE OL
  • 1
  • 7
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'e verilen yaklaşık 3 aylık aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olan 28. haftada perdenin kapanmasının ardından, iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi..

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

BEŞİKTAŞ 300.00

  • 3
  • 7
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

GALATASARAY 35.00

Bir önceki oranı 5.50 olan ve üçüncü sırada gösterilen Galatasaray'a, üst üste 5 puan kaybının ardından 35.00 oran verildi.

  • 4
  • 7
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

SİVASSPOR 25.00

Bir önceki oranı 8.00 olan Sivaspor'un oranı da geriledi ancak üçüncü sıraya yükseldi.

  • 5
  • 7
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

TRABZONSPOR 1.90

Bir önceki oranı 2.10 olan ve şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Trabzonspor, bu oranla ikinci sıraya geriledi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör