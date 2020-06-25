Son dakika: Yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısında aşama kaydedildi! İşte son gelişmeler

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyaya yayılarak 9.4 milyondan fazla kişiye bulaşmış ve 480 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Bilim insanları pandemi için aşı ve ilaç çalışmalarına devam ederken, İngiltere'de aşıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika bilgileriyle beraber Covid-19 hakkında tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 25.06.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 12:50 ABONE OL