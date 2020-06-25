25 Haziran 2020, Perşembe

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısında aşama kaydedildi! İşte son gelişmeler

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) tüm dünyaya yayılarak 9.4 milyondan fazla kişiye bulaşmış ve 480 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Bilim insanları pandemi için aşı ve ilaç çalışmalarına devam ederken, İngiltere'de aşıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika bilgileriyle beraber Covid-19 hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 12:50
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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısında aşama kaydedildi! İşte son gelişmeler

Yeni tip corona virüsüne (koronavirüs) karşı bağışıklık sağlamayı hedefleyen bir aşı adayının daha insanlar üzerinde test edilmeye başlandığı bildirildi.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısında aşama kaydedildi! İşte son gelişmeler

"Clinicaltrials.com" internet sitesindeki habere göre, Imperial College London Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı adayının 1. aşama klinik denemeleri İngiltere'de başladı.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısında aşama kaydedildi! İşte son gelişmeler

"4 HAFTA SONRA İKİNCİ DOZ..."
Üniversiteden yapılan açıklamada, deneme kapsamında aşı adayının Londra'daki bir sağlık merkezinde ilk kez bir insan denek üzerinde düşük dozda uygulandığı belirtildi.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısında aşama kaydedildi! İşte son gelişmeler

Açıklamada, deneğe 4 hafta sonra ikinci dozun uygulanacağı, aşının ilk aşamada 15 gönüllü üzerinde düşük dozda test edileceği bilgisi verildi.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısında aşama kaydedildi! İşte son gelişmeler

Bir arada yürütülmesi planlanan 1. ve 2. aşama klinik denemelerde aşı adayının 300 sağlıklı gönüllü üzerinde test edilmesi planlanıyor. Denemelerin başarılı olması halinde 3. aşamada denek sayısı 6 bine çıkarılacak.

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