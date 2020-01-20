20 Ocak 2020, Pazartesi

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftası Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği mücadelesi ile sona erecek. 18. hafta mücadelelerinin geride kalmasına az bir süre kala iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 18:34
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 18. hafta mücadeleleri sonrası iddia risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

İŞTE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI...

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

ANTALYASPOR: 3,000.00

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

KAYSERİSPOR: 3,000.00

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

ANKARAGÜCÜ: 3,000.00

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

KASIMPAŞA: 3,000.00

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