19 Ocak 2020, Pazar

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Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti coşkusu

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından Sivaslı taraftarlar kent meydanında toplanarak galibiyeti kutladı.

Giriş Tarihi: 19.01.2020 22:39 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 22:39
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Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti coşkusu

Süper Lig'in 18'inci haftasında lider Demir Grup Sivasspor'un deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenmesinin ardından Sivas'ta taraftarlar, büyük mutluluk yaşadı.

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Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti coşkusu

Yaklaşık 5 bin kişi kent meydanı ve Kongre Müzesi bahçesinde toplandı. Meydanda galibiyeti kutlayan taraftarlar coşku yaşadı. Kalabalık halay çekip marşlar söyledi.

İşte o anlar...

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Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti coşkusu
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Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti coşkusu
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Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti coşkusu
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