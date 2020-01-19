19 Ocak 2020, Pazar
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Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti coşkusu
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından Sivaslı taraftarlar kent meydanında toplanarak galibiyeti kutladı.
Giriş Tarihi: 19.01.2020 22:39 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 22:39
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