08 Ağustos 2019, Perşembe
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Cenk Tosun'un babasından transfer itirafı! Türkiye...
Transfer döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen milli yıldız Cenk Tosun'un geleceği hakkında babasından önemli açıklamalar geldi. İşte milli yıldızın babası Şenol Tosun'un açıklamalarından satır başları...
Giriş Tarihi: 08.08.2019 20:09 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 20:09
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