08 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Cenk Tosun'un babasından transfer itirafı! Türkiye...

Transfer döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen milli yıldız Cenk Tosun'un geleceği hakkında babasından önemli açıklamalar geldi. İşte milli yıldızın babası Şenol Tosun'un açıklamalarından satır başları...

Giriş Tarihi: 08.08.2019 20:09 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 20:09
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Cenk Tosun'un babasından transfer itirafı! Türkiye...

Beşiktaş'tan rekor bedelle İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olan Cenk Tosun ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Cenk Tosun'un babasından transfer itirafı! Türkiye...

Önümüzdeki sezona iddialı kadrolarla başlamak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

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Cenk Tosun'un babasından transfer itirafı! Türkiye...

Bu bağlamda santrfor transferinde Cenk Tosun yarışına giren 3 büyüklere milli yıldızın babası Şenol Tosun bu transfer için son noktayı koydu.

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Cenk Tosun'un babasından transfer itirafı! Türkiye...

Radyospor'a konuşan Şenol Tosun'un açıklamaları şu şekilde:

"ÜÇ BÜYÜK TAKIM İSTİYOR"

''Cenk Türkiye'ye dönmek istemiyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe... Hepsi istiyor.

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Cenk Tosun'un babasından transfer itirafı! Türkiye...

Ancak Cenk'in düşüncesi Avrupa'da futbol oynamaya devam etmek.

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