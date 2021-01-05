İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2020-2021 sezonu 17. hafta)

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK evinde MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Yeni Malatyaspor ise sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Günün son karşılaşmasında ise Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...