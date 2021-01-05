06 Ocak 2021, Çarşamba

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2020-2021 sezonu 17. hafta)

Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK evinde MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti ve yenilmezlik serisini sürdürdü. Yeni Malatyaspor ise sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Günün son karşılaşmasında ise Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. İşte Süper Lig'de oluşan güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 19:27 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 21:02
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 2020-2021 sezonu 17. hafta

21- Kayserispor - 10 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 2020-2021 sezonu 17. hafta

20- Erzurumspor - 13 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 2020-2021 sezonu 17. hafta

19- Denizlispor - 13 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 2020-2021 sezonu 17. hafta

18- Ankaragücü - 15 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 2020-2021 sezonu 17. hafta

17- Gençlerbirliği - 16 Puan

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