Başakşehir - Borussia Mönchengladbach maçından kareler

UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul Başakşehir, J Grubu'ndaki ikinci maçında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu lacivertli takımın golünü 55'inci dakikada Edin Visca atarken, Alman ekibinin golünü 90+1'de Herrmann kaydetti. Gruptaki diğer mücalede de aynı skor oldu ve Wolfsberger evinde Roma ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir gruptaki 3'üncü maçında 24 Ekim'de evinde Wolfsberger'i ağırlayacak.

Giriş Tarihi: 03.10.2019 22:18 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 22:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





