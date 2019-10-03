03 Ekim 2019, Perşembe
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Başakşehir - Borussia Mönchengladbach maçından kareler
UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul Başakşehir, J Grubu'ndaki ikinci maçında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu lacivertli takımın golünü 55'inci dakikada Edin Visca atarken, Alman ekibinin golünü 90+1'de Herrmann kaydetti. Gruptaki diğer mücalede de aynı skor oldu ve Wolfsberger evinde Roma ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir gruptaki 3'üncü maçında 24 Ekim'de evinde Wolfsberger'i ağırlayacak.
Giriş Tarihi: 03.10.2019 22:18 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019 22:20
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