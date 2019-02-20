20 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de haftanın 11'i!

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta geride kalırken kimi isimler form tutturamadı kimileriyse performanslarıyla göz kamaştırdı.

İşte Süper Lig'de 22. haftaya damga vuran 11 isim...

Giriş Tarihi: 20.02.2019 10:18
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Süper Lig'de haftanın 11'i!

ERTAÇ ÖZBİR | (Y.MALATYA) Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a kaybetti ama Ertaç müthiş toplar kurtardı. 3'ü karşı karşıya 5 net fırsata izin vermedi. Gollerde onun hatası yoktu.

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  • 11
Süper Lig'de haftanın 11'i!

FYODOR KUDRYASHOV | (BAŞAKŞEHİR) Liderin yeni transferi ilk maçta golünü attı. Tecrübeli sol bek ileri çıktığı bir pozisyonda ağları sarstı, 3 puanı kazandırdı.

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  • 11
Süper Lig'de haftanın 11'i!

CANER ERKİN | (BEŞİKTAŞ) Kartal'ın Yeni Malatya'yı devirdiği maçta ortalarıyla can yaktı. Savunma ile kaleci arasına 'pis' kesiyor.

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Süper Lig'de haftanın 11'i!

MELNJAK | (Ç.RİZE) Karadeniz ekibi deplasmanda Bursa'yı devirirken Melnjak kusursuz oynadı.

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Süper Lig'de haftanın 11'i!

CHERY | (KAYSERİ) Sarı-kırmızılı ekibin galibiyetine damga vurdu. 1 gol, 1 asistle şov yaptı. Harika oynadı.

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