20 Şubat 2019, Çarşamba
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Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta geride kalırken kimi isimler form tutturamadı kimileriyse performanslarıyla göz kamaştırdı.
Süper Lig'de haftanın 11'i!
Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta geride kalırken kimi isimler form tutturamadı kimileriyse performanslarıyla göz kamaştırdı.
İşte Süper Lig'de 22. haftaya damga vuran 11 isim...
Giriş Tarihi: 20.02.2019 10:18
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