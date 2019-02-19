Kim Milyoner Olmak İster 805.bölüm soru ve cevapları

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in 805.bölümü bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 805.bölümüne damga vuran o soru ve Kim Milyoner Olmak İster 805.bölüm soru ve cevapları...