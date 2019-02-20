Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Cüneyt Çakır...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu heyecanı, Liverpool - Bayern Münih ve Lyon - Barcelona maçlarıyla devam etti. Geceye ise adeta damga vuran bir olay yaşandı. İşte maçlarda yaşananlar ve Cüneyt Çakır detayı...