20 Şubat 2019, Çarşamba
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Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Cüneyt Çakır...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu heyecanı, Liverpool - Bayern Münih ve Lyon - Barcelona maçlarıyla devam etti. Geceye ise adeta damga vuran bir olay yaşandı. İşte maçlarda yaşananlar ve Cüneyt Çakır detayı...
Giriş Tarihi: 20.02.2019 11:11
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