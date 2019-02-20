20 Şubat 2019, Çarşamba

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Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Cüneyt Çakır...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu heyecanı, Liverpool - Bayern Münih ve Lyon - Barcelona maçlarıyla devam etti. Geceye ise adeta damga vuran bir olay yaşandı. İşte maçlarda yaşananlar ve Cüneyt Çakır detayı...

Giriş Tarihi: 20.02.2019 11:11
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Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Cüneyt Çakır...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna, iki karşılaşmayla devam edildi.

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Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Cüneyt Çakır...

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta, Fransız temsilcisi Olympique Lyon, İspanyol devi Barcelona'yı ağırladı.

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Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Cüneyt Çakır...

Barça, Messi ve Suarez'le birçok gol pozisyonuna girdiği maçta fileleri havalandıramadı.

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Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Cüneyt Çakır...

Ev sahibi Olympique Lyon'un da sessiz kaldığı mücadele, golsüz eşitlikle tamamlandı.

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Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Cüneyt Çakır...

Bu karşılaşmanın rövanşı 13 Mart'ta Camp Nou'da oynanacak ve çeyrek finale yükselen takım burada belli olacak.

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