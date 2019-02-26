26 Şubat 2019, Salı

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Emiliano Sala'yı taşıyan uçak ile ilgili şoke eden rapor

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın 21 Ocak'ta Birleşik Krallık'a giderken Manş Denizi'ne düşen uçağı ile ilgili yapılan son incelemeler, söz konusu uçağın pilotu David Ibbotson'un kalkıştan önce basit hatalar yaptığını ortaya koydu. İşte raporda yer alan şoke eden detaylar...

Giriş Tarihi: 26.02.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 12:15
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Emiliano Sala'yı taşıyan uçak ile ilgili şoke eden rapor

Sala'yı 21 Ocak'ta Fransa'nın Nantes kentinden Birleşik Krallık'ta yer alan Galler'in Cardiff kentine götüren Piper Malibu isimli uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra Manş Denizi'ne düşmüş ve Sala hayatını kaybetmişti.

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Emiliano Sala'yı taşıyan uçak ile ilgili şoke eden rapor

"LİSANSI YOLCU UÇAĞI KULLANMAYA UYGUN DEĞİL"
Söz konusu kazayla ilgili Birleşik Krallık Havayolu Kazalarını Araştırma Birimi'nin (AAIB) yaptığı inceleme sonucunda, düşüşten 15 dakika önce Ibbotson'ın hava trafik kontrole görünürlükle ilgili sorun yaşadığını söylediği ve kazadan tam olarak 24 saniye önce dakikada 7 bin fit hızla 4 bin fitten 2,400'e fite ve sonra 1,600 fite inerek suya düştüğü ortaya çıktı.

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Emiliano Sala'yı taşıyan uçak ile ilgili şoke eden rapor

Araştırmalar Ibbotson'ın özel lisansının yolcu uçağı kullanmaya uygun olmadığını belirtirken, Sala'nın cesedi uçağın gövde kısmında bulunmuştu. Ibbotson'ın cesedi ise henüz bulunamadı.

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Emiliano Sala'yı taşıyan uçak ile ilgili şoke eden rapor
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Emiliano Sala'yı taşıyan uçak ile ilgili şoke eden rapor
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