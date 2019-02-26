Emiliano Sala'yı taşıyan uçak ile ilgili şoke eden rapor

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın 21 Ocak'ta Birleşik Krallık'a giderken Manş Denizi'ne düşen uçağı ile ilgili yapılan son incelemeler, söz konusu uçağın pilotu David Ibbotson'un kalkıştan önce basit hatalar yaptığını ortaya koydu. İşte raporda yer alan şoke eden detaylar...

Giriş Tarihi: 26.02.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 12:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





