02 Ekim 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de güncel puan durumu! (4. hafta)

Süper Lig'in 4. haftasında perde Gaziantep FK-Trabzonspor ve Ankaragücü-Kayserispor mücadelesi ile açıldı. Gaziantep FK-Trabzonspor mücadelesi 1-1 eşitlikle sonuçlanırken, Ankaragücü-Kayserispor karşılaşmasında Kayserispor 3 puanın sahibi oldu. İşte bu karşılaşmaların ardından güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 02.10.2020 22:09 Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 22:10
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Süper Lig'de güncel puan durumu! 4. hafta

21- Medipol Başakşehir - 0 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig'de güncel puan durumu! 4. hafta

20- Denizlispor - 1 Puan

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Süper Lig'de güncel puan durumu! 4. hafta

19- Yeni Malatyaspor - 1 Puan

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Süper Lig'de güncel puan durumu! 4. hafta

18- Çaykur Rizespor - 1 Puan

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Süper Lig'de güncel puan durumu! 4. hafta

17 - Gençlerbirliği - 1 Puan

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