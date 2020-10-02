Süper Lig'de güncel puan durumu! (4. hafta)

Süper Lig'in 4. haftasında perde Gaziantep FK-Trabzonspor ve Ankaragücü-Kayserispor mücadelesi ile açıldı. Gaziantep FK-Trabzonspor mücadelesi 1-1 eşitlikle sonuçlanırken, Ankaragücü-Kayserispor karşılaşmasında Kayserispor 3 puanın sahibi oldu. İşte bu karşılaşmaların ardından güncel puan durumu...