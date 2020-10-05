05 Ekim 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Son saatlerde transfer sürprizi! 3 büyük kulüp...

Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala oldukça hareketli geçiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kadrolarına son takviyelerine yapmak için girişimlerini hızlandırdı. 3 büyük kulüp özellikle bonservisi elinde olan futbolcular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İşte bonservissiz yıldızlar...


Giriş Tarihi: 05.10.2020 11:00
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Son saatlerde transfer sürprizi! 3 büyük kulüp...

Transferde son günün gelmesiyle birlikte Süper Lig ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son saatlerde transfer sürprizi! 3 büyük kulüp...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içine girdi ve hedefteki yıldızlar için son hamlelerini gerçekleştiriyor.

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Son saatlerde transfer sürprizi! 3 büyük kulüp...

Transferde özellikle bonservis sorunu olmayan yıldızlara yönelen 3 büyük kulüp, son gün bombalarını patlatmak istiyor.

İşte 3 büyük kulüp ile ismi anılan bonservissiz futbolcular...

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Son saatlerde transfer sürprizi! 3 büyük kulüp...

Giuliano (Fenerbahçe)

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Son saatlerde transfer sürprizi! 3 büyük kulüp...

Edinson Cavani (Fenerbahçe)

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