Son saatlerde transfer sürprizi! 3 büyük kulüp...

Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala oldukça hareketli geçiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kadrolarına son takviyelerine yapmak için girişimlerini hızlandırdı. 3 büyük kulüp özellikle bonservisi elinde olan futbolcular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İşte bonservissiz yıldızlar...





