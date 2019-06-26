26 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de en çok kazanan yabancı futbolcular

Spor Toto Süper Lig'e her yıl birbirinden ünlü yıldız futbolcu geliyor. Yıldız futbolcuları artık sadece büyük takımlar değil Anadolu takımları da getiriyor. Yıldız futbolcuları getirmenin en kolay yolu da Avrupa'da kazanamadıkları maaşları Türkiye'de kazanabilmek. Maaşları yüksek olan bu futbolcular uzun yıllar takımda kaldıklarında adeta servetin de sahibi oluyor. Biz de Süper Lig'e gelip bu zamana kadar en çok para kazanan futbolcuları sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 26.06.2019 13:29 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 13:30
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Süper Lig'de en çok kazanan yabancı futbolcular

Samuel Eto'o - 3 sezon - Konyaspor - 12 milyon Euro

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Süper Lig'de en çok kazanan yabancı futbolcular

Robin van Persie - 2.5 sezon - Fenerbahçe - 13.8 milyon Euro


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Süper Lig'de en çok kazanan yabancı futbolcular

Quaresma - 6.5 sezon - Beşiktaş - 16.1 milyon Euro

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Süper Lig'de en çok kazanan yabancı futbolcular

Wesley Sneijder - 8 sezon - Galatasaray - 16.8 milyon Euro

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Süper Lig'de en çok kazanan yabancı futbolcular

Alex de Souza - 8 sezon - Fenerbahçe - 19.8 milyon Euro

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