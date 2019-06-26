Dünyaevine giren Rıza Kayaalp'in şahidi Erdoğan oldu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Zeynep Yılmaz ile evlendi. Ankara'daki Göksu Ada Restaurant'ta yapılan törende nikahı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kıydı. Düğüne Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.