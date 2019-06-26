26 Haziran 2019, Çarşamba
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Dünyaevine giren Rıza Kayaalp'in şahidi Erdoğan oldu
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Zeynep Yılmaz ile evlendi. Ankara'daki Göksu Ada Restaurant'ta yapılan törende nikahı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kıydı. Düğüne Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
Giriş Tarihi: 26.06.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 12:26
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