26 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Dünyaevine giren Rıza Kayaalp'in şahidi Erdoğan oldu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Zeynep Yılmaz ile evlendi. Ankara'daki Göksu Ada Restaurant'ta yapılan törende nikahı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kıydı. Düğüne Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Giriş Tarihi: 26.06.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 12:26
  • 1
  • 10
Dünyaevine giren Rıza Kayaalp'in şahidi Erdoğan oldu
  • 2
  • 10
Dünyaevine giren Rıza Kayaalp'in şahidi Erdoğan oldu
  • 3
  • 10
Dünyaevine giren Rıza Kayaalp'in şahidi Erdoğan oldu
  • 4
  • 10
Dünyaevine giren Rıza Kayaalp'in şahidi Erdoğan oldu
  • 5
  • 10
Dünyaevine giren Rıza Kayaalp'in şahidi Erdoğan oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör