07 Eylül 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala nefesler tutulurken, İddaa risk yönetimi 2020/21 sezonu için şampiyonluk oranlarını resmen açıkladı. İşte Süper Lig'de 2020/21 sezonunun favorisi... | Son dakika haberleri

Giriş Tarihi: 07.09.2020 17:37
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Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori

Fatih Karagümrük 2,000.00

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Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori

BB Erzurumspor - 2,000.00

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Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori

Kayserispor - 1,500.00

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Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori

Hatayspor - 1,500.00

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Süper Lig'de 2020/21 sezonu şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori

Ankaragücü - 1,500.00

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