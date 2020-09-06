06 Eylül 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Sözleşmesi biten futbolcular! Transfer...

Pandemi nedeniyle zarara uğrayan kulüpler, bonservis bedeli ödemeden yapabilecekleri transferlere yöneldi. Kulüplerinden ayrılan ve herhangi bir kulübe henüz bir imza atmayan birçok önemli futbolcu, takımların iştahını kabartmaya devam ediyor... Peki, sözleşmesi biten o futbolculardan öne çıkanlar hangileri? İşte isim, yaş ve pozisyonları ile o futbolcular...

Giriş Tarihi: 06.09.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 13:31
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Sözleşmesi biten futbolcular! Transfer...

Bütün kulüpler transfer çalışmalarına son sürat devam ederken, birbirinden önemli yıldız futbolcuların sözleşmesi sona ermiş durumda.

İşte bonservisi elinde yıldız isimler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sözleşmesi biten futbolcular! Transfer...

Hatem Ben Arfa - 33 - Orta saha

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Sözleşmesi biten futbolcular! Transfer...

Mario Götze -28- On numara

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Sözleşmesi biten futbolcular! Transfer...

Alexandre Pato – 31 – Santrafor

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Sözleşmesi biten futbolcular! Transfer...

Choupo-Moting – 31 – Santrafor

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