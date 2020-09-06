Sözleşmesi biten futbolcular! Transfer...

Pandemi nedeniyle zarara uğrayan kulüpler, bonservis bedeli ödemeden yapabilecekleri transferlere yöneldi. Kulüplerinden ayrılan ve herhangi bir kulübe henüz bir imza atmayan birçok önemli futbolcu, takımların iştahını kabartmaya devam ediyor... Peki, sözleşmesi biten o futbolculardan öne çıkanlar hangileri? İşte isim, yaş ve pozisyonları ile o futbolcular...

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Giriş Tarihi: 06.09.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 13:31 ABONE OL