Cemil Usta Sezonu'nun bronz, gümüş ve altın 11'leri belli oldu!

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu Medipol Başakşehir şampiyon olarak bitirdi. Normal devre arasının dışında bir de pandemi arası verilen lig, 87 gün sonra seyircisiz olarak tekrar başlamıştı. Corona virüsü birçok takımı olumsuz yönde etkilerken, ipi Medipol Başakşehir göğüslemişti. Sezonun en iyi oyuncularından oluşan bronz, gümüş ve altın 11'ler belirlendi. İşte o isimler ve oluşturulan 11'ler...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 27.08.2020 22:31 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 22:32 ABONE OL