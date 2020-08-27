27 Ağustos 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Cemil Usta Sezonu'nun bronz, gümüş ve altın 11'leri belli oldu!

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu Medipol Başakşehir şampiyon olarak bitirdi. Normal devre arasının dışında bir de pandemi arası verilen lig, 87 gün sonra seyircisiz olarak tekrar başlamıştı. Corona virüsü birçok takımı olumsuz yönde etkilerken, ipi Medipol Başakşehir göğüslemişti. Sezonun en iyi oyuncularından oluşan bronz, gümüş ve altın 11'ler belirlendi. İşte o isimler ve oluşturulan 11'ler...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 22:31 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 22:32
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Cemil Usta Sezonu'nun bronz, gümüş ve altın 11'leri belli oldu!

Süper Lig'de geride bıraktığımız 2019/20 sezonunun performanslara göre altın, gümüş ve bronz 11'leri belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cemil Usta Sezonu'nun bronz, gümüş ve altın 11'leri belli oldu!

İşte OPTA verilerine göre sezonun 11'leri

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Cemil Usta Sezonu'nun bronz, gümüş ve altın 11'leri belli oldu!

Sezonun Bronz ilk 11'i

Uğurcan Çakır

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Cemil Usta Sezonu'nun bronz, gümüş ve altın 11'leri belli oldu!

Skubic

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Cemil Usta Sezonu'nun bronz, gümüş ve altın 11'leri belli oldu!

Victor Ruiz

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