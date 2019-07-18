Ahmet Çakar MHK'yı bombaladı: "Sokağa çıkamayacak!"

"KARAR G.SARAY'IN ALEYHİNEDİR"

Bu karar istikbalde Galatasaray'ın aleyhine bir durumdur. Aslında MHK iki hakemin kafasını kopararak şu mesajı verdi: "Geçen yılki şampiyonluk şaibelidir, ey hakemler bu sene düzgün davranın." Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Karar hakemler tarafından şöyle de algılanabilir; "Önümüzdeki yıl Galatasaray lehine hata yapan hakemi tasfiye ederim."