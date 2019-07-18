18 Temmuz 2019, Perşembe
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Ahmet Çakar MHK'yı bombaladı: "Sokağa çıkamayacak!"
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve yönetiminin geçen sezonun en çok tartışılan iki hakemi Bülent Yıldırım ile Serkan Çınar'ı kadro dışı bırakmasıyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Çakar, MHK hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Giriş Tarihi: 18.07.2019 13:32
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