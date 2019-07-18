18 Temmuz 2019, Perşembe

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Ahmet Çakar MHK'yı bombaladı: "Sokağa çıkamayacak!"

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve yönetiminin geçen sezonun en çok tartışılan iki hakemi Bülent Yıldırım ile Serkan Çınar'ı kadro dışı bırakmasıyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Çakar, MHK hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 18.07.2019 13:32
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Ahmet Çakar MHK'yı bombaladı: Sokağa çıkamayacak!

Sabah Spor yazarlarından Ahmet Çakar, MHK'nın Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'ı tasfiye etmesini yorumlarken yeni MHK yönetimi hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Ahmet Çakar MHK'yı bombaladı: Sokağa çıkamayacak!

Ahmet Çakar'ın konuya ilişkin görüşleri şöyle:

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Ahmet Çakar MHK'yı bombaladı: Sokağa çıkamayacak!

"ŞAİBELİ OLDUĞUNUN BEYANIDIR"

MHK'nın Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ı kadro dışı bırakması bir anlamda geçen senenin şaibeli olduğunun resmen beyanıdır. Tamam kabul ediyorum. Özellikle Serkan Çınar bana göre Rizespor-Galatasaray maçında çok ciddi masum olmayan yanlışlar yaptı. Bülent Yıldırım'ı ise Galatasaray-Beşiktaş derbisinde beğenmedim ama öylesine kariyeri olan hakemi yok etmek doğru değil.

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Ahmet Çakar MHK'yı bombaladı: Sokağa çıkamayacak!

"KARAR G.SARAY'IN ALEYHİNEDİR"

Bu karar istikbalde Galatasaray'ın aleyhine bir durumdur. Aslında MHK iki hakemin kafasını kopararak şu mesajı verdi: "Geçen yılki şampiyonluk şaibelidir, ey hakemler bu sene düzgün davranın." Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Karar hakemler tarafından şöyle de algılanabilir; "Önümüzdeki yıl Galatasaray lehine hata yapan hakemi tasfiye ederim."

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Ahmet Çakar MHK'yı bombaladı: Sokağa çıkamayacak!

"LİSTEDE KALMALILARDI"

Şahsi görüşüm şöyle yapılmalıydı; her iki hakem de listede kalıp, özellikle Serkan Çınar'a maç verilmezdi. Ama Bülent Yıldırım gibi Türk futbolunun çok önemli yüklerini taşımış bir hakemin birden tasfiye edilmesi doğru değil. O da listede kalıp zaman zaman maçlar verilerek kamuoyu önüne atılmayabilirdi.

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